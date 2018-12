10 dicembre 2018- 09:17 Cellnex: amplia il suo accordo con Bouygues Telecom (2)

(AdnKronos) - L’amministratore delegato di Cellnex Telecom, Tobias Martinez, ha sottolineato il senso strategico "di un’operazione in cui Cellnex e Bouygues continuano ad approfondire un modello di partnership industriale a lungo termine. L’accordo che abbiamo raggiunto oggi, non solo rafforza la nostra posizione sul mercato francese, ma, grazie alla collaborazione con un cliente 'premium' come Bouygues, ci consentirà di sviluppare elementi chiave e decisivi dell’ecosistema del 5G, e del servizio che offriamo ai nostri clienti, come la capacità di elaborazione dati distribuita sulla rete, senza la quale il potenziale del 5G non sarebbe una realtà".