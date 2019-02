25 febbraio 2019- 08:00 Cellularline: acquisisce Systemaitalia e rafforza presidio in canale Telco (2)

(AdnKronos) - L’operazione contribuirà a veicolare l’offerta del Gruppo nei principali mercati presidiati da Systemaitalia e permetterà il rafforzamento di specifiche competenze nel canale tramite investimenti mirati a livello di prodotti e servizi. Nell’esercizio 2018 Systemaitalia ha realizzato un fatturato Adj. di circa Euro 11 milioni - di cui poco meno del 50% all’estero - ed un’ebitda adj. di circa Euro 1 milione.“Siamo particolarmente soddisfatti - dichiara il ceo di Cellularline Christina Aleotti - di poter annunciare, a distanza di meno di un anno dalla quotazione, la nostra prima acquisizione, che è in linea con la strategia di crescita - anche per linee esterne - comunicata dal Gruppo nel 2018. Questo accordo ci permette di accrescere la nostra presenza in un canale con interessanti prospettive di sviluppo a livello europeo. Siamo convinti che questa operazione, che si aggiunge ai nuovi accordi distributivi siglati a fine 2018 e agli altri rilevanti progetti recentemente intrapresi, rappresenti un ulteriore elemento per garantire un 2019 in crescita a livello italiano ed internazionale, nei differenti canali”. “L’operazione rappresenta per Systemaitalia una grande opportunità di sviluppo; l’appartenenza al Gruppo ci permetterà di ampliare la proposta commerciale, di prodotto e di servizi, e di beneficiare della reputazione e competenza di Cellularline nei mercati internazionali”, dichiarano Gianni Pietranera e Pietro Uva, attuali proprietari di Systemaitalia.