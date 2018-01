CEMENTIR: PERFEZIONA CESSIONE ASSET E ATTIVITà IN ITALIA A ITALCEMENTI

2 gennaio 2018- 14:14

Roma, 2 gen. (AdnKronos) - Cementir Holding oggi ha perfezionato la cessione del 100% del capitale sociale di Cementir Italia, incluse le società interamente controllate Cementir Sacci e Betontir, a Italcementi, società interamente controllata da HeidelbergCement AG. Lo rende noto Cementir in un comunicato.L’operazione, annunciata il 19 settembre 2017, era condizionata all’approvazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Il controvalore della transazione (Enterprise Value) è di 315 milioni di Euro, su base cash and debt-free e il corrispettivo è stato incassato interamente in data odierna. Mario Ciliberto oggi ha rassegnato le dimissioni da consigliere di amministrazione di Cementir Holding.