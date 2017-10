CENTRALE LATTE: INTESA CON ALIBABA PER VENDITA LATTE INTERO UHT IN CINA

3 ottobre 2017- 10:56

Roma, 3 ott. (AdnKronos) - Centrale del Latte d’Italia ha siglato una partnership strategica con il gruppo Alibaba, leader mondiale nel commercio online e mobile, per la vendita di latte intero a lunga conservazione sul mercato cinese. I prodotti di Centrale del Latte d’Italia (CLI), si legge in una nota, verranno commercializzati attraverso Tmall, la più grande piattaforma b-to-c (business to consumer) di e-commerce cinese del Gruppo Alibaba, che garantisce l’accesso ad un mercato potenziale di oltre 460 milioni di consumatori attivi annuali.Su Tmall i consumatori cinesi avranno la possibilità di acquistare latte a lunga conservazione (latte UHT con shelf life di 300 giorni), 100% italiano, a marchio Mukki, brand toscano del Gruppo CLI, sinonimo di eccellenza e qualità ed emblema di italianità. I prodotti saranno disponibili nella confezione da 1 litro e nel pratico formato da 200 millilitri pensato per il consumo out of home.Tale accordo consentirà a Centrale del Latte d’Italia di sfruttare il potenziale dell’e-commerce di un partner leader nei mercati di riferimento per ampliare le proprie esportazioni in Cina, già avviate nel 2014 attraverso i canali distributivi tradizionali.