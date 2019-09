19 settembre 2019- 22:53 Centrato '5+1' da oltre 570mila euro

Roma, 19 set. (AdnKronos) - Nessun '6' al concorso di oggi del Superenalotto ma centrato un '5+1' da 573.413 euro. Il fortunato vincitore ha realizzato la schedina ad Alghero (Sassari), presso il punto vendita Bar Vecchia America, in via Vittorio Emanuele angolo Via Vittorio Veneto 2. Questa la combinazione vincente: 38-50-53-56-65-76. Jolly: 86. Superstar: 12. Alla prossima estrazione il jackpot a disposizione del '6' sarà di 6,6 milioni di euro.