CENTRI ESTIVI: A VENEZIA TARIFFE INVARIATE, QUOTE SETTIMANALI DA 50-60 EURO

4 giugno 2017- 15:22

Venezia, 4 giu. (AdnKronos) - Anche a Venezia è stato avviato il programma dei centri estivi 2017 rivolti ai bambini delle scuole dell'infanzia e primaria, che, come negli anni passati, verranno organizzati in diverse strutture scolastiche del territorio comunale. Il periodo di apertura dei singoli servizi, compreso tra giugno e la fine di agosto, verrà definito dai singoli soggetti assegnatari unitamente al calendario delle iscrizioni che sarà comunicato anche attraverso gli istituti scolastici.Le tariffe massime indicate nella delibera restano invariate rispetto allo scorso anno e potrebbero essere soggette a ribasso da parte dei partecipanti al bando. Le quote settimanali massime rimangono quindi di 50 euro per il tempo parziale e di 60 euro per il tempo pieno. Quelle quindicinali di 100 euro e di 110 euro.