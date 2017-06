CENTRI ESTIVI: A VENEZIA TARIFFE INVARIATE, QUOTE SETTIMANALI DA 50-60 EURO (2)

4 giugno 2017- 15:22

(AdnKronos) - Sono previsti sconti per famiglie che iscrivono più di un figlio. Infine, come per gli anni passati, il servizio di ristorazione scolastica sarà fornito da Ames Spa, al costo di 4 euro al giorno per i bambini della scuola dell'infanzia e di 4,25 per le primarie."L'Amministrazione comunale – spiega l'Assessore alle Politiche educative Paolo Romor – conferma l'importanza di fornire progetti a sostegno delle famiglie e questa volta lo fa attraverso la riproposizione dei Centri estivi che, offrendo ai bambini la possibilità di fruire di una qualificata attività ludico-didattico-educativa, costituiscono un prezioso supporto durante i mesi di vacanze scolastiche".