CENTRI ESTIVI: A VERONA AL VIA 19/6, L'ASSESSORE 'IMPORTANTE RISORSA PER FAMIGLIE'

4 giugno 2017- 16:23

Verona, 4 giu. (AdnKronos) - I Centri estivi promossi dal Comune di Verona prenderanno il via il prossimo 19 giugno. “Ancora una volta – spiega l’assessore all’Istruzione Alberto Benetti – abbiamo lavorato per offrire un’importante risorsa per le famiglie impegnate nel lavoro durante il periodo estivo e un’opportunità di crescita e di confronto per i ragazzi, lasciando invariate le rette e le agevolazioni rispetto agli anni precedenti”.Il servizio è rivolto ai bambini di scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, residenti e non residenti nel Comune di Verona e si prefigge di promuovere condizioni di incontro e di relazione attraverso la vita comunitaria e il gioco. Nei Centri Estivi, oltre al gioco libero e spontaneo, vengono organizzate attività ludico-motorie, artistico espressive, svolgimento di compiti delle vacanze, laboratori di musica e lingua inglese, escursioni in piscina o in grandi parchi e momenti di festa con i genitori. La gestione del Centro estivo è affidata ad una cooperativa che gestisce la parte operativa del servizio con la supervisione e il monitoraggio costante da parte del personale dei Servizi Educativi del Comune. In ogni sede sarà presente una equipe di educatori-animatori qualificati coordinata da un animatore responsabile dell'attività del centro e dei rapporti con i genitori ed il Comune.