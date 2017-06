CENTRI ESTIVI: A VERONA AL VIA 19/6, L'ASSESSORE 'IMPORTANTE RISORSA PER FAMIGLIE' (2)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - “Auspico - prosegue l’Assessore all’Istruzione Alberto Benetti – che ogni CER risulti uno spazio educativo, in cui ogni bambino possa sperimentare attraverso momenti di gioco, di divertimento e di attività ludico-ricreative, valori e rapporti interpersonali autentici e vivere in questo contesto relazionale delle vere opportunità di crescita e di arricchimento”.Lunedì 19 giugno inizierà, il pre-C.E.R., l’attività per i ragazzi dai 6 ai 12 anni (14 se diversamente abili certificati da autorità competenti) presso le scuole Messedaglia, Farinata Degli Uberti, M. Chiot, Europa Unita, D’Azeglio, Giuliari, Rodari, Forti e Don Mercante. Lunedì 3 luglio l’attività estiva sarà avviata anche presso le scuole Pacinotti, Caperle e Vilio. Sempre lunedì 3 luglio inizieranno i C.E.R. per i bambini dai 3 ai 6 anni nelle scuole dell’Infanzia Bentegodi, Carso, Bottagisio, Croce Bianca, Rodari, Piccono Della Valle, Primo Maggio, Badile, Villa Cozza e Monte Tesoro.