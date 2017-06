CENTRI ESTIVI: A VERONA AL VIA 19/6, L'ASSESSORE 'IMPORTANTE RISORSA PER FAMIGLIE' (3)

4 giugno 2017- 16:23

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Possono partecipare ai Centri Estivi Ricreativi: bambini da 3 a 6 anni che abbiano frequentato la scuola dell’infanzia; ragazzi dai 6 ai 12 anni che abbiano frequentato la scuola primaria o secondaria di primo grado, che non abbiano compiuto i 13 anni (o 15 anni, se diversamente abili, certificati dalle autorità competenti), prima del giorno 19 giugno 2017.Gli utenti residenti nel Comune di Verona saranno indirizzati a scegliere la sede inserita nell’ambito della circoscrizione di appartenenza compatibilmente con i posti disponibili, che saranno assegnati in base all’ordine temporale di presentazione della domanda. In caso di esaurimento dei posti sarà proposta altra sede.E’ consentita l’iscrizione agli utenti il cui nucleo familiare risulti in regola con i pagamenti delle rette dei servizi scolastici usufruiti o che siano esonerati dai Servizi Sociali. L’accesso degli utenti diversamente abili, certificati dalle autorità competenti, non residenti, dovrà essere concordato con gli Enti e le Istituzioni socio-sanitarie territoriali preposte.