CENTRI ESTIVI: A VICENZA 33 PROPOSTE, TARIFFA MEDIA SETTIMANALE 50-85 EURO

4 giugno 2017- 12:35

Vicenza, 4 giu. (AdnKronos) - Sono 33 le proposte rivolte ai bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni che frequenteranno i Centri Estivi 2017 promossi dall’assessorato alla formazione del Comune di Vicenza, con tariffe medie settimanali di 50 euro per la mezza giornata e di 85 euro per la giornata intera, comprensiva di pasto e merenda. Le numerose opportunità tra cui scegliere – 8 in più del 2016 – sono frutto dell’impegno di società ed associazioni della città che offrono attività sportive, culturali e multidisciplinari nelle sedi del centro storico e dei quartieri. I bambini delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado potranno scegliere di frequentare i Centri estivi prescelti, dal lunedì al venerdì, per mezza giornata oppure per tutta la giornata con il pranzo compreso. “Durante l’estate i nostri bambini e ragazzi avranno un mondo di cose da fare grazie alla variegata offerta di centri estivi che propongono attività di ogni genere – spiega l'assessore alla formazione Umberto Nicolai -. Ci sarà naturalmente l’opportunità di praticare tanto sport e di cogliere l’occasione per cimentarsi in discipline originali in modo che i ragazzi possano appassionarsi in un’attività fisica, sinonimo di salute e benessere. Le opportunità sono distribuite in varie sedi in tutta la città in modo che i genitori possano scegliere in base anche alle necessità della famiglia".