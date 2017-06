CENTRI ESTIVI: A VICENZA 33 PROPOSTE, TARIFFA MEDIA SETTIMANALE 50-85 EURO (2)

4 giugno 2017- 12:35

(AdnKronos) - (Adnkronos) - "Crediamo che lo sforzo profuso dall’assessorato alla formazione, insieme ai tanti promotori presenti qui oggi, sia un modo per creare delle reali opportunità per tutti gli studenti che, finita la scuola avranno un’occasione per “crescere” e trascorrere il tempo in modo costruttivo anche durante l’estate – ha precisato Nicolai -. Non solo sport, quindi, ma tante attività che si distinguono per fantasia e qualità. Tra queste ricordo l’importante offerta delle Gallerie d'Italia di Palazzo Leoni Montanari, che ci ospitano oggi in questo splendido salone, di laboratori culturali che possono essere inseriti nelle diverse proposte di centro estivo". "Un’occasione questa per conoscere da vicino le bellezze artistiche di cui è ricco il nostro territorio. Si potrà anche proporre, all’interno di ogni singolo percorso, un laboratorio di educazione stradale al campo scuola di via Bellini di proprietà comunale, attività particolarmente coinvolgente per i ragazzi, oltre che formativa. Confermiamo anche quest’anno il coinvolgimento di Ipab per i Minori di Vicenza per il sostegno alla partecipazione ai centri estivi nei casi di difficoltà economiche", sottolinea. "Il volantino con tutte le proposte per l’estate verrà consegnato, attraverso le scuola, a 12.000 alunni in modo che possano scegliere la struttura adeguata – ha ricordato l’assessore -. La massiccia offerta consolidatasi negli anni ha contribuito all’assegnazione a Vicenza del titolo di Città europea dello sport. Infatti non sono solo gli eventi di alto livello che fanno la differenza ma risultano fondamentali anche e soprattutto le iniziative per far crescere con l’attività sportiva i più giovani. Quest’anno dedicheremo, inoltre, una particolare attenzione alla formazione di chi gestirà i centri estivi con un percorso di incontri specifico”.