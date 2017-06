CENTRI ESTIVI: A VICENZA 33 PROPOSTE, TARIFFA MEDIA SETTIMANALE 50-85 EURO (3)

4 giugno 2017- 12:35

(AdnKronos) - (Adnkronos) - “Intesa Sanpaolo è lieta di contribuire concretamente a questo progetto educativo aprendo le porte delle Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari di Vicenza e offrendo dei percorsi settimanali per ragazzi dai 4 ai 13 con l’iniziativa Estate 2017 alle Gallerie: un arcobaleno di colori. La nostra proposta prevede la possibilità per i piccoli ospiti, seguendo un magico filo colorato, di ascoltare nuovi racconti alla scoperta di un’opera d’arte o di una particolare sala delle Gallerie, per poi concludere la visita con un’attività di laboratorio in un clima giocoso e ricreativo. Sarà reso disponibile anche il cortile interno del palazzo per attività all’aperto – spiega la coordinatrice delle Gallerie d'Italia di Palazzo Leoni Montanari, Elena Milan -. Vogliamo, infatti, sempre di più che le Gallerie d’Italia diventino luogo di incontro condiviso e di crescita umana, sociale e culturale per tutta la comunità locale”.I Centri Estivi saranno aperti dal lunedì al venerdì, per mezza giornata o per la giornata intera con pranzo; in alcuni casi è previsto anche il servizio di anticipo (dalle 7.30) e posticipo (fino alle 18.30). Anche per la nuova edizione sono state confermate le tariffe medie settimanali di 50 euro per la mezza giornata e di 85 euro per la giornata intera, comprensiva di pasto e merenda.Anche quest'anno, grazie all’intervento dell'Ipab per i Minori di Vicenza, viene data l'opportunità di partecipare ai Centri Estivi ad alcuni bambini e ragazzi delle famiglie in difficoltà economiche segnalate dai servizi sociali o dalle associazioni assistenziali operanti in città. La formula prevede la frequenza gratuita con la quota di partecipazione suddivisa al 70% a carico dell’Ipab per Minori e il restante 30% a carico del soggetto gestore del Centro Estivo.