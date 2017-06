CENTRI ESTIVI: A VICENZA 33 PROPOSTE, TARIFFA MEDIA SETTIMANALE 50-85 EURO (4)

4 giugno 2017- 12:35

(AdnKronos) - (Adnkronos) - I Centri estivi si svolgeranno in 35 sedi tra edifici scolastici, palestre, impianti sportivi messi a disposizione gratuitamente dall’amministrazione comunale e in altre in disponibilità dei gestori. Anche quest’anno le Gallerie d’Italia di Palazzo Leoni Montanari, sede museale e culturale di Intesa Sanpaolo a Vicenza, offrono gratuitamente a tutti i bambini dei Centri Estivi, laboratori culturali della durata di 75 minuti. Seguendo un magico filo colorato, ogni settimana, dal 13 giugno all’8 settembre, verranno proposti ai ragazzi nuovi racconti, alla scoperta di un’opera d’arte o di un particolare ambiente della sede museale. Al racconto animato seguirà un laboratorio creativo ispirato al tema affrontato e dedicato alla costruzione di piccoli oggetti realizzati con materiali poveri e di riuso.Per la prima volta, inoltre, l’assessorato metterà gratuitamente a disposizione di ciascun centro interessato un laboratorio di educazione stradale al campo scuola di via Bellini. I bambini conosceranno in modo ludico i segnali stradali e potranno utilizzare le biciclette nei percorsi tracciati.