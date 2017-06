CENTRO: CESA, AGGREGARE AREA CHE FA RIFERIMENTO A PPE COMPRESA FI

6 giugno 2017- 15:53

Roma, 6 giu. (AdnKronos) - Con una legge elettorale come quella che si sta per approvare "si va verso l'ingovernabilità", quindi una larga coalizione è possibile "solo se si aggrega un'ampia area di centro tra tutti i partiti che fanno riferimento al Ppe". Lo dice all'Adnkronos il segretario dell'Udc Lorenzo Cesa, che tuttavia, prima di indicare una linea ben precisa, intende ascoltare il dibattito che emergerà dalla Direzione del partito convocata per lunedì prossimo."Prima di prendere delle decisioni su possibili assetti politici futuri -spiega il leader centrista- voglio ascoltare le varie posizioni all'interno del partito, anche alla luce dei contenuti della legge elettorale che verrà approvata dalla Camera. Indubbiamente quello che si profila è un sistema proporzionale che, stando ai dati dei sondaggi, rischia di provocare ingovernabilità"."Anche l'ipotesi di larga coalizione tra Pd e Forza Italia al momento non sembra così certa, pertanto sarebbe opportuno lavorare per la creazione di un'ampia area centrista, comprendente tutti i partiti che fanno riferimento al Ppe, quindi anche Forza Italia. Sarebbe una scelta -conclude Cesa- che, oltre ad avere una valenza politica, potrebbe avere anche un peso numerico consistente, eventualmente anche per rendere possibile una larga coalizione".