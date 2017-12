CENTRO: GIUSEPPE DE MITA, INIZIATIVA CATTOLICI PER ARGINE A DESTRE

23 dicembre 2017- 17:20

Roma, 23 dic. (AdnKronos) - "E’ necessaria un’iniziativa politica dei cattolici democratici che sia autonoma sul fronte della proposta e che rappresenti un argine alle destre. Va organizzata, perciò, una posizione di Popolari che si opponga alle due destre oggi presenti in Italia: il residuo berlusconiano e quella grillina". Lo afferma il deputato Giuseppe De Mita, commentando l’appello a costruire una proposta popolare lanciato insieme a Lorenzo Dellai, Gianpiero D’Alia, Pier Ferdinando Casini ed Andrea Olivero. "Le destre –aggiunge De Mita– drammatizzano i problemi e non prospettano vie d’uscita o soluzioni. Il punto, invece, è vincere le paure con la pacificazione, non con la forza. E’ nostro dovere assumere, perciò, un’iniziativa che si ponga l’obiettivo di dare una forma politica alla carità".