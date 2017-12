CENTRO: SGARBI, BENE ARRIVO UDC MA NOSTRA LISTA è RINASCIMENTO GAL

23 dicembre 2017- 17:59

Roma, 23 dic. (AdnKronos) - "Prendiamo atto, con soddisfazione, che alcuni esponenti dell’Udc sono entrati nel gruppo parlamentare Gal. Ma è doveroso osservare che il gruppo Gal ha da tempo assunto, con atto notarile firmato dal presidente Ferrara, da Paolo Naccarato, da Giulio Tremonti e da Vittorio Sgarbi, un accordo preciso con l'indicazione del simbolo per le prossime elezioni politiche. L’accordo prevede che il gruppo parlamentare Gal assuma la denominazione Rinascimento Gal, indicando con tale nome non un gruppo ma una lista o partito politico". Lo spiega in una nota Vittorio Sgarbi."Naturalmente -aggiunge- nella descrizione di simboli e parole l’atto non preclude l’annessione di altri simboli o parole che facciano riferimento alla tradizione dell'Udc, con l'accordo e il consenso delle parti che hanno contratto l’accordo notarile, con la garanzia del presidente Ferrara".