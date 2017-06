CENTRO: VENERDì PROSSIMO DE MITA A NAPOLI PER 'COALIZIONE POPOLARE'

3 giugno 2017- 12:15

Roma, 3 giu. (AdnKronos) - “La necessità di una coalizione Popolare” è il titolo dell’iniziativa politica che Ciriaco De Mita, ex segretario della Democrazia cristiana e oggi sindaco di Nusco, ha deciso di assumere come occasione di riflessione sull’attuale contesto nazionale, ma anche come appuntamento di ricognizione per un’area politica che ha evidentemente bisogno di ritrovare riferimenti e luoghi di incontro. L’appuntamento si terrà a Napoli il prossimo 9 giugno, con inizio alle ore 10.00, presso Palazzo Caracciolo. All’incontro De Mita ha invitato i riferimenti nazionali delle forze politiche e dei movimenti che condividono una radice politica e culturale, che è quella del popolarismo, come cifra comune e punto di contatto e dialogo tra realtà oggi disorientate e frammentate.