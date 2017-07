CENTRODESTRA: ALFANO, PRONTI AD ACCORDO IN SICILIA MA BERLUSCONI TOLGA 'FATWA'

28 luglio 2017- 09:16

Roma, 28 lug. (AdnKronos) - Pronto ad un'alleanza con il centrodestra in Sicilia, a patto che possa essere ripetuta anche a livello nazionale. La disponibilità arriva dal ministro degli Esteri e presidente di Alternativa popolare, Angelino Alfano. "Attualmente -spiega in un'intervista al direttore de 'Il Tempo' Gian Marco Chiocci- io sono corteggiatissimo come non mai dalla sinistra in Sicilia, perché il Pd è disperato dopo che il presidente del Senato Grasso ha rifiutato la candidatura. Così hanno proposto a me e ai miei uomini di scendere in campo". Ma "parlando con Miccichè gli ho detto che se vogliono vincere contro Grillo e contro Renzi contemporaneamente e a prescindere da Salvini, in Sicilia hanno una chance irripetibile e io sono disponibile ad aiutarli »."Ho proposto a Miccichè -racconta il titolare della Farnesina- di dare la presidenza a noi, così potremo contare di più. In alternativa, se Forza Italia vuole vincere con un proprio candidato governatore che avrebbe bisogno dei nostri voti, deve darci la garanzia che a livello nazionale ci sia tolta la 'fatwa'".