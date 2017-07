CENTRODESTRA: ALFANO, PRONTI AD ACCORDO IN SICILIA MA BERLUSCONI TOLGA 'FATWA' (2)

28 luglio 2017- 09:16

(AdnKronos) - "Sono pronto a sottoscrivere un progetto -prosegue il ministro degli Esteri- che contempli un’alleanza nella quale noi ritorniamo a essere parte attiva come componente centrista. Miccichè, nonostante i diverbi, si sta seriamente impegnando per realizzare questa coalizione ed è in buona fede. Talvolta forse è un po’ troppo ottimista, nei giorni scorsi mi ha già telefonato per assicurarmi che Berlusconi è d’accordo e mi ha proposto una riunione con lui, Letta e Ghedini per concludere l’accordo sulla Sicilia. La mia proposta è quella che ho detto. Temo, però, che potrebbero dirmi di sì per poi violare l’accordo".Quanto al rapporto generale con i centristi, "mi chiedo -conclude Alfano- perché Berlusconi preferisca prendersi tutti i partiti con una bassa percentuale e non un aggregato come il mio che ha già preso più di un milione di voti alle Europee..."