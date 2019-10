25 ottobre 2019- 16:15 Centrodestra: Berlusconi, 'bene coalizione casa degli italiani'

Roma, 25 ott. (Adnkronos) - "Sabato scorso a Roma ho avuto la grande soddisfazione di vedere finalmente dichiarata pubblicamente da parte di Matteo Salvini e di Giorgia Meloni la assoluta necessità che la coalizione delle forze politiche contro la sinistra fosse una sola. Hanno cambiato anche il nome, Salvini non aveva parlato di centrodestra da mesi e ha parlato di casa degli italiani. Mi va benissimo". Lo ha affermato Silvio Berlusconi, parlando con i giornalisti a Todi. "La cosa importante -ha aggiunto- è che per vincere l'Italia anti-sinistra, anticomunista deve essere una coalizione con dentro tutti, per vincere e per governare".