CENTRODESTRA: BERLUSCONI, IN ALBERO LIBERTà FRUTTI PER RISOLVERE PROBLEMI PAESE

22 luglio 2017- 19:47

Roma, 22 lug. (AdnKronos) - "L’Italia ha bisogno di una trasformazione profonda. Non di semplici riforme ma di una vera e propria rivoluzione. Solo noi possiamo realizzarla. Si tratta di un progetto che ho riassunto simbolicamente in un 'albero della libertà': è un’idea che mi è venuta pensando alla necessità di indicare poche soluzioni semplici per ogni problema". Lo spiega Silvio Berlusconi, in un'intervista a Tiscali.it."Ogni ramo dell’albero -aggiunge- rappresenta un problema del Paese ma dà tre frutti che rappresentano le nostre soluzioni: tre 'chiodi', tre cose fondamentali che dovremo realizzare per risolvere ogni singolo problema”.