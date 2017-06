CENTRODESTRA: BERLUSCONI, NON CANDIDERò GIORNALISTI MIE AZIENDE

23 giugno 2017- 13:42

Roma, 23 giu. (AdnKronos) - "Contro l'informazione televisiva sulle mie reti hanno fatto di tutto e hanno cercato tutti di distruggerla, ma questa idea di portare via tutti i giornalisti più bravi da Mediaset è nuova e quindi è un'idea che cadrà nel vuoto assoluto". Così Silvio Berlusconi in un'intervista a Davide Parenzo, per 'L'aria che tira', in onda su La7, a proposito delle indiscrezioni su candidature di giornalisti delle aziende editoriali Mediaset.