CENTRODESTRA: BERLUSCONI, NON POSSIAMO LASCIARE ITALIA A PD E GRILLO

29 aprile 2017- 12:50

Pietrasanta (Lu), 29 apr. (AdnKronos) - “Le cose da fare sono molte. Il nostro compito è ricostruire questo Paese, il Paese nel quale crediamo e che amiamo a partire dalla vittoria alle prossime elezioni. Non possiamo lasciare l’Italia all’immobilismo del Pd né all’avventurismo di Grillo. E’ un compito storico, quello che attende il centrodestra e Forza Italia in particolare, non meno importante di quello del 1994”. Lo dice Silvio Berlusconi, in conclusione del messaggio inviato a Marcello Fiori, coordinatore nazionale Enti locali Fi, e a Massimo Mallegni, sindaco di Pietrasanta, in occasione della manifestazione “Ripartiamo Italia”.