CENTRODESTRA: BERLUSCONI, NUOVO SOGGETTO CENTRO RIPORTA COERENZA IN PARLAMENTO

22 luglio 2017- 19:35

Roma, 22 lug. (AdnKronos) - “Sono in molti ad aver capito quello che noi diciamo da sempre, e cioè che il centro moderato, cattolico e liberale, non può che essere alternativo alla sinistra. Se nascerà, come mi pare ci siano le condizioni perché accada, un nuovo soggetto di centro in Parlamento, alleato con noi, credo che questo sia un fatto positivo, se non altro perché riporta alle Camere, in questa ultima fase della legislatura, un po’ di coerenza con le scelte degli elettori nel 2013, che non diedero alcuna maggioranza alla sinistra”. Lo afferma Silvio Berlusconi, in un'intervista a Tiscali.it.