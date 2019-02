1 febbraio 2019- 09:35 Centrodestra: Berlusconi, 'per me entusiasmo per Salvini fanatismo'

Roma, 1 feb. (AdnKronos) - "Quello che" Matteo Salvini "ottiene andando in giro è molto diverso da quello che ottenevo io. Io trovavo e trovo ancora simpatia, spesso entusiasmo, sempre affetto, mai, mai fanatismo. Ma non è certo su questo che mi interessa competere con lui. Piuttosto voglio competere sui programmi, sulla coerenza dei comportamenti". Così Silvio Berlusconi, ospite di 'Circo massimo' su Radio capital.