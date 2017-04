CENTRODESTRA: BERLUSCONI, RISPONDERE A DISAGIO CITTADINI CON LIBERAL-RIFORMISMO

29 aprile 2017- 12:44

Marina di Pietrasanta (Lu) (AdnKronos) - “Con proposte serie affidate a persone credibili le elezioni si vincono. Questo vale in Toscana come a livello nazionale, dove abbiamo la concreta possibilità, e direi anche il dovere nell’interesse degli italiani, di tornare alla guida del Paese”. Lo dice Silvio Berlusconi, in un messaggio inviato a Marcello Fiori, coordinatore nazionale Enti locali Fi, e a Massimo Mallegni, sindaco di Pietrasanta, in occasione della manifestazione “Ripartiamo Italia”. “Per farlo -aggiunge il leader di Fi- occorre un centrodestra unito e coeso, nel quale ci sia posto per le sensibilità di tutti, che sappia ascoltare le paure, la rabbia, il disagio di molti cittadini, quello che i signori della sinistra liquidano come 'populismo' e che invece è un sentimento autentico, legittimo, diffuso. Ma soprattutto occorre un centrodestra chiaro nel suo profilo liberale e riformatore, fortemente ancorato ai valori cristiani, capace di esprimere progetti seri e realizzabili”.