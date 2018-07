14 luglio 2018- 12:17 Centrodestra: Berlusconi, se c'è lealtà coalizione non in dubbio

Roma, 14 lug. (AdnKronos) - "La coalizione non in dubbio se c’è unità e lealtà . Io credo che questa sia la vera maggioranza degli italiani e che alla fine di questa stagione così complessa, esaurita la spinta emotiva del voto di protesta, tornerà ad essere anche la maggioranza politica ed elettorale di un Paese serio e consapevole come il nostro". Lo ha detto Silvio Berlusconi intervenendo telefonicamente a un'iniziativa di Fi a Pescara.