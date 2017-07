CENTRODESTRA: BERLUSCONI, SI VINCE SEGUENDO LINEA PPE

22 luglio 2017- 19:31

Roma, 22 lug. (AdnKronos) - “Un centrodestra vincente in tutt’Europa è quello che si rifà alla grande tradizione politica cristiana e liberale del Partito popolare europeo. Altre politiche, fortemente caratterizzate a destra -al di là del merito, che comunque non condivido– riescono a svolgere solo un ruolo di testimonianza, aiutando nei fatti la sinistra a vincere. L’esempio francese è sotto gli occhi di tutti". Lo ha affermato Silvio Berlusconi, intervistato da Tiscali.it."Sul premier -ha ribadito- dirò una cosa sola: mi pare che siamo d’accordo sul fatto che il partito del centrodestra che prenderà più voti sarà quello che proporrà al Capo dello Stato il nome del premier. Se questo partito fosse la Lega nord, indicherà chi ritiene più opportuno. Ho per regola di non intervenire nei fatti interni di altri partiti, a maggior ragione se amici ed alleati. Io naturalmente lavoro perché la forza politica più votata sia Forza Italia, e non ho dubbi di riuscirci, con ampio margine”.