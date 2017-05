CENTRODESTRA: BERLUSCONI, UNITI EVITANDO PERSONALIZZAZIONI (2)

2 maggio 2017- 15:37

(AdnKronos) - "Dobbiamo però anche avere ben chiara una cosa -prosegue Berlusconi- un centro-destra moderno deve saper dare voce alle legittime paure, allo scontento, alla rabbia, all’indignazione dei cittadini vessati da uno stato troppo presente quando fa il burocrate o l’esattore delle imposte, troppo assente quando deve difendere la vita, la proprietà o l’identità degli italiani. Tutto questo è necessario, anzi è sacrosanto. Ma non basta"."Quello che occorre è un grande progetto liberale e riformatore, basato sui valori cristiani, che riprenda le migliori tradizioni del pensiero politico democratico nel nostro paese. Un progetto in linea con le culture politiche vincenti nei maggiori paesi europei, alternative alla sinistra. E’ il nostro progetto, quello del Ppe che noi di Forza Italia rappresentiamo con orgoglio nel nostro paese. Abbiamo provato a riassumerlo simbolicamente nell’Albero della Libertà: un grande albero le cui radici sono nei nostri valori cristiani e nelle nostre idee liberali, i cui rami sono i diversi temi da affrontare con urgenza, mentre i frutti su ogni ramo sono le nostre soluzioni, chiare, semplici, comprensibili". "Naturalmente tutto questo riassume in termini semplici un grande lavoro di studio e di elaborazione dei nostri migliori specialisti in ogni materia, ma soprattutto i contributi di idee che ci vengono dalla società civile, dalle categorie che stiamo coinvolgendo, dai focus con campioni rappresentativi di italiani con i quali confrontiamo analisi dei problemi e soprattutto soluzioni”, conclude.