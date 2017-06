CENTRODESTRA: BRUNETTA A SALVINI, LAVORARE INSIEME, STOP EGOISMI

16 giugno 2017- 20:09

Roma, 16 giu. (AdnKronos) - "Quando Forza Italia valeva tre e la Lega valeva uno, Forza Italia diede alla Lega la presidenza del Veneto, del Piemonte, della Lombardia. Forza Italia e Berlusconi hanno sempre lavorato per stare insieme, non hanno mai esercitato egemonia nei confronti degli alleati”. Lo ha detto Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo all’incontro “Il futuro è qui”, organizzato dalla Scuola di Formazione Politica Amministrativa “Domenico Gasparri” a Cava de’ Tirreni.“E lo dico con chiarezza: non è difficile scrivere un programma insieme. Ma ci vuole dialogo, non è più tempo di egemonismi o di ‘o così o niente’. In questi anni alcune volte Salvini ha usato queste argomentazioni, questi toni, questi slogan. Adesso basta, è il tempo del dialogo, del confronto. Per costruire il centrodestra unito di governo che deve prepararsi a governare il Paese”, ha concluso.