CENTRODESTRA: BRUNETTA, L'UNICO POSSIBILE è QUESTO VOLUTO DA BERLUSCONI

30 giugno 2017- 13:48

Roma, 30 giu. (AdnKronos) - “C’è una bellissima intervista di Silvio Berlusconi oggi sul ‘Corriere della Sera’ nella quale il nostro presidente ribadisce che l’unico centrodestra possibile, vincente, è quello voluto da Berlusconi stesso fin dal ’94, che ha governato per 10 anni l’Italia nella seconda Repubblica, che governa in Lombardia e nel Veneto da tempo, che governa il Liguria e in centinaia di realtà locali. L’unico centrodestra possibile è questo”. Lo sottolinea Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera, in sala stampa a Montecitorio. “Poi ovviamente -aggiunge- braccia aperte a tutti quelli che vorranno aggiungersi al centrodestra originario, che è liberale ed europeo. Naturalmente su questo occorrerà trovare le necessarie sintesi con tutte le sensibilità che esistono. Però Berlusconi ha fatto bene a ribadire che il centrodestra è Forza Italia e che si conferma come area politica maggioritaria solo se è europeo e liberale”.