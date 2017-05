CENTRODESTRA: BRUNETTA, SALVINI EVITI POLEMICHE E COSTRUISCA PROGRAMMA CON NOI

28 maggio 2017- 14:13

Roma, 28 mag. (AdnKronos) - "Ricordo all'amico Matteo Salvini che il presidente Silvio Berlusconi in tutte le sue dichiarazioni pubbliche e in tutte le sue interviste ha difeso e difende a spada tratta, nonostante il comportamento non sempre lineare degli alleati, il centrodestra unito di governo. Per Forza Italia il centrodestra unito di governo è stato il marchio vincente, con il copyright di Berlusconi, di questa seconda Repubblica, è realtà di governo in tante regioni e in tante città, e anche in futuro sarà protagonista a livello locale e a livello nazionale". Lo afferma il capogruppo di Fi alla Camera, Renato Brunetta. "Ma noi -aggiunge- non vogliamo gettare le basi della futura coalizione di governo con la pistola puntata di un sistema elettorale che costringe ad alleanze forzate prima del voto. Noi vogliamo costruire il centrodestra unito di governo partendo dai programmi e dai valori comuni. Invece di fare inutili polemiche magari sarebbe il caso, caro Salvini, di sederci attorno a un tavolo per costruire il nostro programma di governo, programma che ha tantissimi punti condivisi e che andrebbe limato per essere presto presentato al Paese e ai nostri elettori".