CENTRODESTRA: BRUNETTA, UNITI MA SI VINCE AL CENTRO CON GUIDA FI

16 giugno 2017- 20:08

Roma, 16 giu. (AdnKronos) - "Forza Italia ha attraversato in questi ultimi anni periodi difficili, abbiamo subito di tutto da quel tragico novembre del 2011, da quando hanno fatto cadere un governo, quello Berlusconi, legittimamente eletto, e da quando si è aperta nel nostro Paese una parentesi della democrazia”. Lo ha detto Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo all’incontro “Il futuro è qui”, organizzato dalla Scuola di Formazione Politica Amministrativa “Domenico Gasparri” a Cava de’ Tirreni.“Da allora abbiamo avuto quattro governi non eletti dal popolo: Monti, Letta, Renzi e adesso Gentiloni. Da quell’autunno dello spread abbiamo subito di tutto. E nonostante tutto siamo ancora qua, siamo vivi, stiamo bene e siamo in grande salute. Forza Italia è in grande salute, il centrodestra unito è in grande salute".