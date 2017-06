CENTRODESTRA: BRUNETTA, UNITI MA SI VINCE AL CENTRO CON GUIDA FI (2)

(AdnKronos) - "Lo abbiamo visto alle ultime elezioni amministrative: il centrodestra unito vince. Il centrodestra vince, ma non deve essere un centrodestra egemonizzato dal lepenismo o dal sovranismo. Non può essere così: la storia del centrodestra in Italia è quella che parte da Berlusconi e dal ’94. Tante sensibilità e tante anime con la guida di Forza Italia, con Forza Italia al centro, come perno della nostra area politica. Il futuro deve essere questo, un centrodestra con tante sensibilità, e lo dico al mio amico Salvini: tante sensibilità con al centro Forza Italia. Altrimenti il centrodestra perde, come ha perso in Francia la Le Pen. E noi, invece, vogliamo vincere. Uniti si vince, ma si vince al centro”, ha concluso.