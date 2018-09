22 settembre 2018- 15:37 Centrodestra: Carfagna, rilassati Matteo, a Fi non interessa governo M5S

Roma, 22 set. (AdnKronos) - "Matteo Salvini dice che vorrebbe Fdi e non Fi al governo? Rilassati, Matteo. Siamo noi di Forza Italia a non essere interessati ad un governo che sull’economia va al traino dei Cinquestelle: aumenta tasse e burocrazia sui contratti di lavoro, crea ogni giorno nuovi disoccupati, mette a rischio i risparmi degli italiani e non è capace di decidere su niente, comprese le cose importanti come il crollo di un ponte di Genova o la salute dei nostri bambini coi vaccini". Così Mara Carfagna, vice presidente della Camera e deputato di Forza Italia, in una nota, rispondendo a quanto affermato dal segretario della Lega ad Atreju. "Non ci interessa un governo che ormai quotidianamente si produce in un attacco a corpi o organi dello Stato vilipesi, derisi e minacciati perché svolgono i loro compiti. E tu, Matteo, come fai a governare con loro?”.