CENTRODESTRA: CICCHITTO, Nè CON RENZI Nè CON BERLUSCONI, SICILIA SCELTE LOCALI

30 luglio 2017- 11:12

Roma, 30 lug. (AdnKronos) - "Per quello che mi riguarda su un punto sono d'accordo con Berlusconi -e anche con Brunetta- e cioe' che non esistono a livello nazionale le condizioni per una intesa fra Ap e Forza Italia nè nella versione di ingresso in Forza Italia sdegnosamente rifiutato da quest'ultimo, nè in quello della bad company che si squalifica da solo. Rimango convinto che la strada maestra di Ap sia quella di una posizione politica autonoma nè con Renzi nè con Berlusconi". Lo afferma Fabrizio Cicchitto, di Ap, presidente della commissione Esteri della Camera."Per quello che riguarda le elezioni regionali siciliane, evidentemente -aggiunge- la decisione è nelle mani di Ap Sicilia che a mio avviso deve fare scelte libere, non di tipo aprioristico e non come riproposizione del passato evitando rigorosamente di farsi sbattere le porte in faccia da chicchessia".