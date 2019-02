6 febbraio 2019- 18:30 Centrodestra: Di Maio, 'se Lega torna da Berlusconi perderà consensi'

Roma, 6 feb. (AdnKronos) - "Non mi meraviglia" il vertice del centrodestra di domani in Abruzzo. "Sono alleati nelle Regioni e nei Comuni. Sono alleati storici. Penso soltanto che la Lega ha acquistato molti più consensi in questi mesi perché semplicemente si è staccata da Berlusconi. Quando vorrà tornare da lui scenderanno di nuovo i consensi". Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio ai microfoni di 'Stasera Italia' su Retequattro.