CENTRODESTRA: FI, INCONTRO BERLUSCONI-MARONI SOLO SU LOMBARDIA

18 luglio 2017- 14:52

Roma, 18 lug. (AdnKronos) - Nessuna azione contro il segretario della Lega Matteo Salvini, ma solo un incontro sulle questioni riguardanti la Lombardia. In una nota, la segreteria di Silvio Berlusconi, dà questa chiave di lettura del colloquio tra l'ex premier e Roberto Maroni, interpretato invece da alcuni organi di stampa come un'azione di disturbo nei confronti del leader del Carroccio."Da sempre -si legge nel comunicato- il presidente Berlusconi, e con lui tutta Forza Italia, ha per regola di rispetto e correttezza quella di non interferire nelle dinamiche interne di altre forze politiche. Ciò vale naturalmente anche, anzi a maggior ragione, per i nostri amici ed alleati della Lega nord: il presidente ha ricevuto il governatore Maroni solo per discutere di temi riguardanti la Regione Lombardia, la più grande Regione italiana guidata con successo dal centrodestra”.