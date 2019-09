10 settembre 2019- 18:47 Centrodestra: Fi, mai reagito a provocazioni, lavoriamo per progetto comune

Roma, 10 mag. (AdnKronos) - "Forza Italia, con grande generosità, pagando anche un prezzo politico alto in termini di visibilità e di consenso, non ha reagito ad alcuna provocazione e ha continuato e continua a credere nella necessità di costruire un progetto comune tra coloro che si oppongono alle sinistre e a questo governo che nasce dalla fusione di tre diverse sinistre, sulla base di un programma di estrema sinistra, che giudichiamo negativamente per gli effetti che produrrà sull’Italia e sugli italiani". E' quanto si legge in un comunicato."Il centro-destra, tra l’altro, è stato premiato e scelto dalla maggioranza degli italiani in tutte le prove elettorali regionali che si sono susseguite negli ultimi due anni. Va nel senso di rafforzare la coalizione di centro-destra anche la proposta, lanciata proprio ieri dal presidente Berlusconi, di costituire un Tavolo comune di Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia per coordinare e rendere più efficace la nostra opposizione in Parlamento e lavorare sui territori". "Forza Italia -conclude la nota- è al lavoro anche per dare una nuova casa a quei soggetti di centro-destra, liste civiche, personalità o associazioni che si ispirano alle idee e ai valori liberali e cristiani ed alla tradizione democratica e garantista della civiltà occidentale".