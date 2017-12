CENTRODESTRA: FITTO, BENE GRUPPO SENATORI 'NOI CON L'ITALIA'

23 dicembre 2017- 17:32

Roma, 23 dic. (AdnKronos) - Prosegue l'organizzazione di "Noi con l’Italia”, la componente moderata del centrodestra, a pochi giorni dalla presentazione ufficiale dello scorso 19 dicembre. A Palazzo Madama nasce, infatti, il Gruppo di “Noi con l’Italia”, composto dai senatori Francesco Bruni, Luigi D'Ambrosio Lettieri, Salvatore Tito Di Maggio, Pietro Liuzzi, Luigi Perrone, Lucio Rosario Filippo Tarquinio, Vittorio Zizza, Antonio Scavone e dalle senatrici Raffaella Bellot, Patrizia Bisinella ed Emanuela Munerato. Soddisfazione per la nascita del nuovo gruppo in Senato da parte di Raffaele Fitto, presidente di 'Noi con l'Italia', per il quale "continua così un percorso inclusivo per un centrodestra vincente, in grado di garantire stabilità al Paese".