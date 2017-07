CENTRODESTRA: FORMIGONI, RESTO IN AP PER CREARE FORZA ISPIRATA A PPE

20 luglio 2017- 10:23

Roma, 20 lug. (AdnKronos) - "Alcuni quotidiani ed emittenti televisive insistono nel darmi in partenza verso Forza Italia. Ho già smentito più volte, sono costretto a rinnovare la smentita. Sono in Alternativa popolare, continuo a lavorare per costruire un'aggregazione tra Ap ed altre forze e personalità, prima fra tutte Stefano Parisi. Una forza politica ispirata ai valori del Ppe e quindi necessariamente una forza politica di centrodestra". Lo afferma Roberto Formigoni, senatore di Alternativa popolare-Centristi per l'Europa.