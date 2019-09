1 settembre 2019- 14:57 Centrodestra: Gasparri, 'Everest momento per aggregare e per nuove iniziative'

Roma, 1 set. (AdnKronos) - Si terrà a Giovinazzo, in Puglia, a pochi chilometri da Bari, la settima edizione di 'Everest', il campus dei giovani di Forza Italia organizzato insieme alla Fondazione Italia Protagonista, fondata dal senatore Maurizio Gasparri. A 'Everest' parteciperà il nuovo presidente dei giovani di Forza Italia, Marco Bestetti, che terrà un’assemblea plenaria dei quadri giovanili provenienti dalle varie regioni d’Italia. Nel corso dei tre giorni -spiega una nota- interverranno tutti i principali esponenti di Forza Italia, dal vicepresidente Antonio Tajani alle capigruppo Mariastella Gelmini e Anna Maria Bernini, alla vicepresidente della Camera Mara Carfagna. Sarà un’occasione per attivare anche un confronto alla luce dell’attuale situazione politica tra i coordinatori regionali con l’intervento dell’onorevole Sestino Giacomoni. Ci sarà la presenza di amministratori locali, deputati e senatori e di molti quadri giovanili che potranno confrontarsi con i dirigenti del partito. Ovviamente i temi dell’attualità politica domineranno l’appuntamento di 'Everest' che potrà segnare l’inizio di una forte iniziativa per il rilancio di Forza Italia e del centrodestra. Hanno già aderito cinquecento ragazzi a questa iniziativa che è anche un momento fondamentale di confronto e di formazione politica.