31 ottobre 2018- 19:20 Centrodestra: Giacomoni, Lega prenda atto fallimento governo e torni

Roma, 31 ott. (AdnKronos) - “Il fallimento di questo governo è sotto gli occhi di tutti: il pil non cresce, la disoccupazione è salita oltre il 10% e si sono persi 34.000 posti di lavoro. Il governo ha già bruciato 300 mld di risparmi e nel frattempo il debito pubblico aumenta e aumentano gli interessi che gli italiani dovranno pagare sui mutui e sugli acquisti a rate". Lo afferma Sestino Giacomoni, membro del comitato di presidenza di Forza Italia e coordinatore dei coordinatori regionali."Come se non bastasse, la maggioranza gialloverde ha bloccato la Tav e le grandi opere. Non possiamo lasciare il Paese nelle mani dei grillini. La Lega –conclude Giacomoni- prenda atto del fallimento di questo esperimento contro natura e torni nel centrodestra”.