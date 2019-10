20 ottobre 2019- 13:40 Centrodestra: Giro (Fi), 'è stato bello essere in piazza, ora proposte e contenuti'

Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "E’ stato bello esserci. Era una piazza piena di sentimento. Ora occorre riempirla anche di ragione contenuti e proposte". Lo dice il senatore di Forza Italia Francesco Giro. "Alla Lega -aggiunge- dico che la Flat tax è cosa buona e giusta ma quando ti accorgi che farla al 15% per tutti ti costa decine e decine di miliardi allora devi essere ragionevole e dire la verità agli italiani: non ci sono soldi. E quando dici e ripeti che l’Europa è matrigna e la Merkel non ti piace devi anche qui dire la verità: che la Merkel è nostra alleata come lo è di Orban e occorre dialogarci con la schiena dritta ma senza isolarsi e portando le nostre proposte credibili e serie. Studiare, studiare, studiare. Sentimento dunque ma anche ragione".