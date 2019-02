6 febbraio 2019- 16:24 Centrodestra: Grimoldi, 'nasce Lombardia Ideale, costola della Lega'

Milano, 6 feb. (AdnKronos) - "'Lombardia Ideale' nasce con l’ambizione di confermare e di declinare l'ottima azione del governo nazionale sul nostro territorio, a livello comunale, con l’idea di coinvolgere e di rivolgersi a quei tanti amministratori locali espressione di liste civiche e partiti più organici che oggi si sentono non coordinati, non seguiti, non tutelati e lasciati a sé stessi. Noi gli offriamo una casa per coordinarsi con noi e riuscire a dare risposte ai loro territori". Lo ha detto il segretario della Lega Lombarda Paolo Grimoldi, intervenendo alla presentazione del nuovo soggetto politico 'Lombardia Ideale', questa mattina a Palazzo Pirelli."L'azione del nostro governo nazionale -sottolinea Grimoldi- è stata ben percepita e recepita dai nostri amministratori sul territorio; penso ai 900 milioni stanziati per il prolungamento della metropolitana da Milano a Monza, ai 30 milioni stanziati per le Province lombarde e ai 77 milioni per i Comuni lombardi; penso ai 639 uomini in divisa, tra agenti di polizia e carabinieri, inviati sul territorio lombardo e penso all’essere riusciti a neutralizzare l’aumento dei pedaggi autostradali lasciando soldi in tasca, soldi veri, ai nostri pendolari", oltre al fatto che "Milano sia in corsa per l’assegnazione delle Olimpiadi invernali del 2026 o della sede del Tribunale europeo dei brevetti". E poi, osserva, "ci sono tanti amministratori che oltre ad avere un perimetro di condivisione politica delle battaglie portate avanti dalla Lega e da Matteo Salvini si vogliono sentire più coinvolti e più supportati dalla nostra azione di governo". Questo "ci ha portato all’idea di realizzare una struttura a livello regionale, parallela ma costantemente coordinata con la Lega, come 'Lombardia Ideale', una struttura che possa essere declinata a livello territoriale, a livello comunale, con delle singole liste civiche locali che facciano riferimento a questa struttura regionale, per lavorare insieme alla Lega, non solo a livello regionale ma anche a livello comunale". 'Lombardia Ideale' sarà "una struttura coordinata con la Lega, tanto è vero che avranno l'ufficio insieme a noi in via Bellerio. Ci aspettiamo -conclude Grimoldi- che tutte le persone che non sono organiche alla Lega, ma condividono il progetto di Matteo Salvini e l'attività di governo di Regione Lombardia, si avvicinino a questa nuova formazione politica".