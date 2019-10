21 ottobre 2019- 11:11 Centrodestra Gruppo Zaia, da governatore veneto pensiero comune a tutti italiani

Venezia, 21 ott (Adnkronos) - “Massima condivisione, parola per parola, rispetto a tutto ciò che il nostro Governatore ha detto ieri sul palco in Piazza San Giovanni; non cambierei neanche una virgola. Luca Zaia ha espresso un pensiero reale e comune a tutto il popolo italiano: le nostre Forze dell'ordine lavorano in condizioni di totale incertezza; condizioni che si trovano ad affrontare con strumenti troppo spesso e troppo volentieri inadatti ed insufficienti. A quanto pare a sinistra qualcuno pensa di fare vivere nel paese delle fate e degli unicorni”. Sono queste le parole di sostegno espresse dalla Capogruppo in Consiglio regionale veneto, Silvia Rizzotto (Zaia Presidente) nei confronti del Presidente della Regione Veneto nel suo discorso tenuto dal palco della manifestazione organizzata a Roma dalla Lega e dalla coalizione di centro-destra."E' sotto gli occhi di tutti, ormai quasi tutti i giorni, l’aumento delle aggressioni e delle ritorsioni contro uomini e donne in divisa i quali, più che difendersi attivamente, devono quasi fare la parte degli spettatori annichiliti ed inermi. Addirittura siamo arrivati al punto che, se reagiscono e si difendono, applicando il proprio potere di autotutela, sono proprio i benpensanti di sinistra i primi a puntare il dito contro, mentre delinquenti di ogni genere, che non hanno rispetto della legge e delle istituzioni, vengono difesi, giustificati e quasi premiati - sottolinea Rizzotto - Allora ha proprio ragione Zaia: ‘via il galateo’. Qualcuno dell'attuale Governo, non ho memorizzato bene chi perché non mi sembrava importante, dice che alle Forze dell'ordine vanno aumentati gli stipendi e gli equipaggiamenti: sono pienamente d'accordo"."È ora di impacchettare un bel regalo per uomini e donne che vestono la divisa - conclude la Capogruppo Rizzotto - taser, inasprimento delle leggi, incremento degli onorari, equipaggiamenti validi e avanti col pugno di ferro!”.