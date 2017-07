CENTRODESTRA: LABOCCETTA, BERLUSCONI UNICO STATISTA IN CIRCOLAZIONE

30 luglio 2017- 12:13

Roma, 30 lug. (AdnKronos) - “Berlusconi, sia a livello nazionale che internazionale, è l'unico vero statista ancora in circolazione. Una personalità straordinaria che, se volessimo definirla in termini calcistici, dovremmo scegliere una sola parola: un vero fuoriclasse. Capace di saper giocare in ogni ruolo. Portiere, difensore, centrocampista, attaccante, ma soprattutto bomber. Il Pelè dei nostri tempi”. A dirlo è Amedeo Laboccetta, deputato napoletano di Forza Italia e vice coordinatore campano azzurro.