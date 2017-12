CENTRODESTRA: LUPI, NESSUNO VUOLE SALIRE SU ARCA NOè

10 dicembre 2017- 14:47

Roma, 10 dic. (AdnKronos) - "A Salvini ricordo che Noè sull'arca accolse solo animali. Stia tranquillo, non appartenendo alla categoria, anche se mi chiamo Lupi, noi sulla sua di arca non abbiamo nessuna intenzione di salire. Anche perché non c'è nessun diluvio e lui non è certamente Noè". Lo afferma Maurizio Lupi, coordinatore nazionale di Alternativa popolare.