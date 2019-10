18 ottobre 2019- 14:10 Centrodestra: M5S, 'Berlusconi in piazza contro carcere grandi evasori' (2)

(Adnkronos) - "Stangare i pochi grandi evasori - prosegue il M5S - significa aver i soldi per abbassare le tasse a tutti coloro che le hanno sempre pagate. Questo è un Patto con le persone oneste di questo Paese. Se abbiamo gente come Berlusconi dall’altra parte della barricata significa solo che la direzione intrapresa è quella giusta”.“È il momento di cambiare registro - prosegue ancora il post del M5S - lo dobbiamo alle future generazioni. Ai giovani. Lo Stato ha il dovere di andare a prendere questi milionari che portano i soldi nei paradisi fiscali. Berlusconi da una parte, le persone oneste di questo Paese dall’altra: è una sfida storica per la legalità, contro delinquenti e criminali, e dobbiamo vincerla. La grande evasione è come la corruzione. Va combattuta!”, conclude il post sul blog.